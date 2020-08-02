بعد تمثيل الجريمة.. 3 قرارات للنيابة بحق المتهم بقتل والدته وإصابة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدرت نيابة بنها، اليوم الأحد، 3 قرارات جديدة بحق المتهم بقتل والدته يوم عيد الأضحى، وإلقاء شقيقه من الطابق الرابع في شقتهم بشارع عجيبة ببنها.

وقررت النيابة في بنها حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتصريح بدفن الأم "المجني عليها".

كما سمحت النيابة لشقيق المتهم بالخروج من النيابة لدفن المجني عليها مع العرض باكر على النيابة لاستكمال التحقيق معه وسماع أقواله، كما طلبت النيابة تحريات مباحث قسم ثان بنها حول الواقعة.

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جاء ذلك بعدما اصطحب فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة بقسم ثان بنها المتهم "هـ. م. ع"، لتمثيل جريمته.

كانت تحريات أجهزة الأمن في الواقعة، كشفت أن المتهم قضى 10 سنوات يعمل في دولة الإمارات وبحيازته جواز سفر إماراتي، وأكدت أن خلافات مالية بينه وبين أمه وشقيقه تسببت في طعنه لوالدته في بادئ الأمر، ثم ألقى شقيقه من النافذة لتدخله للدفاع عن الأم، فتمسكت بـ"تندة" لأحد المحلات أسفل العقار ما خفف من أثر اصطدامه بالأرض.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بأحد المنازل بين شاب وشقيقه أسفرت عن مصرع والدتهما.

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين أن المتهم "هشام.ع"، مريض نفسي، نشبت بينه وبين شقيقه "عبد العزيز. ع"، مشاجرة عقب إصابة المتهم بحالة هياج، تسببت في إلقاء المتهم لشقيقه من الطابق الرابع، وطعن أمه "جيهان. ف" بسكين، ما أدى لمقتلها.