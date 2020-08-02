الثانوية العامة 2020.. مصدر بالتعليم يكشف الموعد النهائي لإعلان النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشف مصدر مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد النهائي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم إغلاق كنترولات الثانوية العامة خلال فترة إجازة العيد الأضحى المبارك، ثم تستأنف عملها عقب الانتهاء من الإجازة.

ولفت المصدر، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال درجات الرأفة، موضحًا أنه سيتم تجميع الأوائل بجميع الكنترولات ثم تجميعها في الوزارة.

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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المؤشرات العامة لنتيجة الثانوية العامة 2020، تشير إلى أن النسبة العامة للنجاح ستكون أعلى من العام الماضي.

وتابع وزير التربية والتعليم بأنه بعد انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020 في الكنترولات، ستتم أعمال المراجعة واعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 وإعلانها بعد عيد الأضحى المبارك.

أوضح وزير التربية والتعليم أن المصححين في جميع كنترولات الثانوية العامة يسابقون الزمن لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 لطمأنة الجميع، مؤكدًا أن النتيجة سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم.