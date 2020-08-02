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الجيش اللبناني يرصد خروقات جوية من جانب الاحتلال الإسرائيلي

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أعلن الجيش اللبناني عن رصد سلسلة خروقات لمجال البلاد الجوي من قبل القوات الإسرائيلية خلال آخر 24 ساعةوفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وأكدت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم الأحد رصد 17 خرقا جويا من قبل إسرائيل ما بين الساعة 01:25 من فجر يوم

أمس وحتى الساعة الـ00.40 من فجر اليوم، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه.

 

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وأشارت الإدارة بشكل منفصل إلى حادث وقع في الساعة الـ19:20 من يوم أمس، "إذ

خرقت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أجواء البلاد مقابل بلدة حولا الحدودية لمسافة حوالي 150 مترا ولمدة 15 دقيقة، ثم غادرت أجواء البلاد باتجاه الداخل المحتل".

 

في غضون ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق منطادا تجسسيا فوق بلدة حولا لمدة 15 دقيقة، مؤكدة أن هدوءا حذرا يسود على طول الخط الحدودي في الوقت الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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