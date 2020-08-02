السنغال تُسجل 60 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السنغالية، اليوم الأحد، عن تسجيل ٦٠ إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى ١٠٣٤٤ مصابًا.
ذكرت الإذاعة السنغالية، نقلًا عن بيان لوزارة الصحة، أنه وبعد إجراء ٩١٥ فحصًا تم تسجيل ٦٠إصابة مؤكدة.
وأضاف البيان أن ١٦ من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشفاء إلى ٦٨٣٨ شخصا.
ووصل إجمالي الوفيات إلى ٢٠٩أشخاص، في حين يتابع ٣٢٩٦ من المصابين علاجهم في المستشفيات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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