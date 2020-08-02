اخبار العالم

السنغال تُسجل 60 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت الصحة السنغالية، اليوم الأحد، عن تسجيل ٦٠ إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى ١٠٣٤٤ مصابًا.

 ذكرت الإذاعة السنغالية، نقلًا عن بيان لوزارة الصحة، أنه وبعد إجراء ٩١٥ فحصًا تم تسجيل ٦٠

إصابة مؤكدة.

وأضاف البيان أن ١٦ من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشفاء إلى ٦٨٣٨ شخصا.

Advertisements

ووصل إجمالي الوفيات إلى ٢٠٩

أشخاص، في حين يتابع ٣٢٩٦ من المصابين علاجهم في المستشفيات.

 

يُشار إلى أن المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السنغال تُسجل 60 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا