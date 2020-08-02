العراق يُسجل 2447 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 2447 إصابة جديدة بكورونا، فضلاً عن وفاة 63 حالة، وشفاء 2611 مصابًا.



قالت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إنه تم فحص 14 ألفًا و399 نموذجًا في المختبرات كافة المختصة في العراق لهذا

اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليونا و29 ألفا و159 نموذجًا.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 91 ألفًا و886 حالة بنسبة شفاء 71%، وإجمالي حالات الإصابة

بلغت 129 ألفًا و151 حالة، والحالات الخاضعة للعلاج 32 ألفًا و397 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 4 آلاف و868 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.