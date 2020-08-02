اشتباكات بين ميليشيات مُوالية لوزير داخلية الوفاق وقائد منطقة عسكرية

قالت مصادر عسكرية ليبية، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، إن هناك خلافات واشتباكات نشبت بين الميليشيات الموالية لوزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، والميليشيات الموالية لقائدالمنطقة العسكرية الغربية التابعة للوفاق، أسامة الجويلي.
وفي سياق متصل، أكد الجيش الوطني الليبي، جاهزيته للتصدي إلى أي هجوممن مرتزقة تركيا على سرت.
وأشار المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إلى أنهم لن يرضوا أبدًا بالاستعمار التركي.
وشدد: “سنتصدى لكل مستعمر ونطرده، نحن لهم بالمرصاد”، مضيفًا أن المرتزقة الذين أتوا إلى ليبيا مأجورون ومدربون.
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