قبرص تُسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة القبرصية، اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا المستجد مساء أمس السبت، غالبيتها في مدينة "ليماسول".



وذكرت الوزارة - حسب ما نقلته صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، أنه تم اكتشاف الإصابات ضمن 947 اختبارا معمليًا للكشف عن الإصابة بالفيروس،

موضحة أن 10 أشخاص من بين المصابين الجدد يقيمون في مدينة "ليماسول" وأجروا الاختبار فى إطار 3 آلاف اختبار عشوائي تجريها الحكومة للتعرف على مدى انتشار الفيروس في المجتمع.

وتم اكتشاف المصابين الخمسة الآخرين عقب إجراء اختبارات خاصة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في قبرص حتى الآن 1139 إصابة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.