السعودية تُسجل 1357 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1357 إصابة و30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. ووفق بيان وزارة الصحة السعودية، فإنه تم تسجيل (2533) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (240,081) حالة. عدد الحالات المتعافية (240,081) حالة. Advertisements أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، خلو المشاعر المقدسة من إصابات فيروس كورونا المستجد. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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