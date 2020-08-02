هونج كونج تُسجل 115 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

أعلنت هونج كونج، وفاة ثلاث حالات جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 34 حالة، وقال رئيس شعبة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، تشوانج شوك كوان - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن هونج كونج شهدت ظهور 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وشهدت هونج كونج، في الوقت الحالى ظهور أكثر من 100 حالة إصابة جديدة لمدة 12 يومًا متتالية، وأن جميع الحالات الجديدة أصيبت بعدوى محلية، من بينهم 76 مصابًا على صلة بحالات سابقة، فيما يتم التحقق من إصابة 36 آخرين.



وكانت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، قد أعلنت تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالى الحالات المسجلة فى المنطقة حتى الآن إلى 3 آلاف و397 شخصًا.



وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية "تشوانج شوك-كوان" - فى مؤتمر صحفي، يوم أمس السبت، إن المنطقة تسجل حالات إصابة تتجاوز 100 حالة لليوم الـ11 على التوالي، مشيرة إلى أنه من بين حالات الإصابة، يوجد 97 حالة مرتبطة بحالات تأكد إصابتها فى وقت سابق.



وأضافت المديرة المسئولة عن سلامة المرضى وإدارة

المخاطر بهيئة المستشفيات فى هونج كونج "سارة هو" - أن منشأة للعلاج المجتمعى فى معرض آسيا ورلد أكسبو بالقرب من مطار هونج كونج (أول مستشفى مؤقت) دخلت حيز التشغيل اليوم، ومن المتوقع استقبال من 20 إلى 30 مريضا فى أول يوم.وتابعت سارة، أن معدلات الإشغال الحالية لغرف الضغط السلبى وغرف العزل هى 80% و77% على التوالي، مشيرة إلى أن 1858 من المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالمرض غادروا المستشفيات عقب تعافيهم، فيما تم تسجيل 27 وفاة بسبب الفيروس حتى الآن.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.