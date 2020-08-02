إسرائيل تُسجل 625 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل 625 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فى أقل معدل للإصابات اليومية منذ ما يقرب من شهرين، وذلك عقب إجراء 7 آلاف و736 اختبارًا للكشف عن الإصابة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن 340 مريضًا فى حالة خطيرة، فى حين تم وضع 96 مصابًا بالفيروس على أجهزة التنفس الصناعي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 531 وفاة. وأشارت الصحيفة إلى أن معدل العدوى بكورونا فى إسرائيل ما زال فوق 8%.



وذكر مركز المعلومات والمعرفة الوطنى لمكافحة فيروس كورونا فى إسرائيل فى بيان، أن عدد الاختبارات التى تم إجراؤها قليل للغاية مقارنة بتلك التى أجريت خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى تسجيل عدد قليل من الإصابات المؤكدة، لافتًا إلى أن رقم الإصابات الجديد لا يعكس الصورة الحقيقة لمعدل الإصابات فى إسرائيل.



وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت فى وقت ماضى، أن فيروس كورونا المستجد سجل 70.379 إصابة حتى الجمعة، منها 1.785 فى آخر 24 ساعة، أى أكثر

من شخص كل دقيقة.ووفقاً لموقع العربية، أجرت السلطات الصحية الإسرائيلية 20.846 اختبارا الخميس اتضح منه أن 8.8% ممن خضعوا للاختبار مصابون بالفيروس الذى قتل 9 إسرائيليين بين الخميس والجمعة، فأصبح المجموع 503 وفيات.كما أن الإصابات ما زالت ناشطة فى 26.080 إسرائيليا، بينهم 740 يتلقون العلاج فى المستشفيات، ومنهم 321 فى حالة حرجة، و99 من هؤلاء يتنفسون عبر الأجهزة، لذلك تحتل إسرائيل المرتبة 33 عالميًا بتفشى الوباء، وتأتى خلف بوليفيا وأمام أوكرانيا.يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.