السودان يُسجل 94 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 94 إصابة جديدة بكورونا المستجد.

أوضحت وزارة الصحة السودانية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11738 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 752 حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 6137 حالة.

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كانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالعاصمة

السودانية الخرطوم، أصدرت قراراً يقضي بتمديد حظر السفر من والي ولاية الخرطوم سواء للمركبات العامة او الخاصة لما بعد عيد الأضحى وفقاً لإجراءات الطوارئ الصحية، فيما عدا الاستثناءات المحددة سلفاً لحملة التصاريح، وجاء ذلك القرار ضمن جملة من القرارات اتخذتها اللجنة استناداً علي التقارير والتوصيات التي استمعت اليها اللجنة في اجتماعها رقم (72).

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.