تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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أعلنت هيئة الطيران المدني العراقية اليوم الأحد، أن نظيرتها التركية علقت رحلاتها من وإلى العراق لغاية الأول من الشهر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن السلطة العراقية أن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول القادم.

هذا وأكدت السلطة في بيانها أنه فيما يخص إجراءات السفر لمواطنينا العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين.

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وتأتي هذه الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا الذي ينتشر في كل أرجاء العالم.

وفي حزيران المنصرم بدأت الكثير من الدول بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات لاستئناف الرحلات، معلنة بذلك التخفيف من حدة الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا، رغم استمرار الفيروس بالانتشار والتفشي.

وتسعى الكثير من الدول الى انتهاج أسلوب مناعة القطيع للتعايش مع الجائحة، في ظل تضرر القطاع الاقتصادي لها.