الأمن العراقي يحبط هجمات إرهابية خلال عيد الأضحى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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ألقت السلطات الأمنية العراقية، في عمليتين منفصلتين بمحافظة ديالى، شرقي البلاد، القبض على عناصر إرهابية كانت تخطط لشن هجمات خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال مصدر أمني، في تصريحات إعلامية إن “قوة من الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب في ديالى نفذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن اعتقال 4 عناصر متهمة بالإرهاب”.

وأضاف أن “المعتقلين الأربعة مختصون في نصب العبوات الناسفة في قضاء المقدادية (40 كم شمال شرقي بعقوبة)، لافتاً إلى أن “العملية جرت وفق معلومات استخبارية استهدفت اعتقال الإرهابيين خلال محاولتهم زرع عبوات خلال أيام عيد الأضحى”.

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في الوقت نفسه، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات عن اعتقال “عصابة إرهابية” تنقل المواد الغذائية وما يسمى بـ”الكفالات” إلى عوائل عناصر تنظيم “داعش” في ديالى.

وذكرت المديرية في بيان ،لها، أنه “من خلال المتابعة المستمرة من قبل المصادر والتنصت إلى مكالمات مجموعة إرهابية تقوم بإيصال المواد الغذائية وما يسمى الكفالات إلى عوائل عصابات داعش وبعد التعرف على هويات أصحاب هذه الاتصالات، نفذت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية عملية استباقية”.

وأشارت إلى أن العملية “نتج عنها إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في قرية أبو موسى بقضاء المقدادية وبعد التحقيق الابتدائي معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وينقلون المواد الغذائية والكفالات لعوائل عصابات داعش الإرهابي وفي نيتهم القيام بأعمال إرهابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك”.

وتشهد محافظة ديالى وخصوصا ضمن مناطقها الحدودية عمليات إرهابية بين الحين والآخر، وتنفذ القوات العسكرية حملات أمنية ومطاردة لعناصر تنظيم داعش ضمن عملية ما وسمت بـ”أبطال العراق”.