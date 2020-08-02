ايران تسجل رقماً قياسياً لإصابات كوفيد-19

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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اعلنت السلطات الإيرانية الأحد تسجيل 2685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة في رقم قياسي منذ نحو شهر في إيران التي تواجه تفشيا جديدا للوباء منذ نهاية حزيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سدات لاري خلال مؤتمرها الصحافي “لقد خسرنا للأسف 208 من مواطنينا الأعزاء المصابين بالفيروس” في الساعات ال24 الماضية. وبذلك يصل عدد الوفيات إلى 17190 في إيران.

ومنذ نهاية حزيران تسجل الجمهورية الإسلامية زيادة ملحوظة بعدد الوفيات اليومية بالفيروس ما أرغم الحكومة على جعل وضع الكمامة في الأماكن المغلقة الزاميا.

وقالت لاري ان الوضع مقلق في 25 من محافظات البلاد ال31 منها قم (وسط) أول بؤرة لتفشي الوباء في شباط والتي “سجلت زيادة كبيرة بعدد حالات المرضى الذين ادخلوا المستشفيات في آذار”.

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وأضافت ان وزارة الصحة “لاحظت مجددا ارتفاعا في عدد المصابين الذين ينقلون يوميا إلى المستشفيات” في محافظة قم مشيرة إلى مخاوف من عودة انتشار الفيروس فيها.

ومع الحالات الـ2685 الجديدة التي اعلنتها وزارة الصحة يبلغ العدد التراكمي للمصابين 309437 ما يجعل من إيران البلد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط بكوفيد-19.

ولوقف تفشي الفيروس اتخذت ايران تدابير عدة لكن دون فرض عزل أو حجر.