بعد توتر بين البلدين.. الكويت ستراجع قرار وقف الرحلات إلى مصر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية عقب اتصال بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين.

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كما بحث الطرفان الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المقيمين في كل منهما.

يذكر أن مصر للطيران ألغت، السبت، رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت، بعد إعلانها استئناف الرحلات بمعدل 15 رحلة أسبوعيا، عقب فترة توقف استمر أكثر من 3 أشهر، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت بمنع دخول الركاب الأجانب القادمين من 31 دولة الى مطار الكويت الدولي، ويشمل المنع من كان متواجدا في هذه الدول خلال 14 يوما قبل موعد السفر حتى إشعار آخر.