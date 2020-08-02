بعد عرض “الشاورما بدينار”.. موجة تسمم ثانية في الأردن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأوضح مدير مديرية الصحة في محافظة البلقاء، وائل العزب لـ”العربية.نت”، أن مستشفى الأمير حسين استقبل 30 حالة جميعهم يعانون من أعراض التسمم الغذائي، وهم من فئات عمرية مختلفة.

كما أشار إلى أنه أبلغ الجهات المختصة على الفور للتعامل مع المطعم المشار إليه، مؤكداً أن جميع الحالات التي وصلت إلى المستشفى مستقرة، وتتراوح بين الحسنة والمتوسطة. وأكد أن الطواقم الطبية لم تحتج إلى إدخال أي مريض إلى العناية المركزة.

إغلاق 11 مطعماً

وعلى الفور، قررت مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، إغلاق 11 منشأة غذائية في منطقة البقعة بعد تسجيل حالات تسمم، بينما يجري الكشف على عدد آخر من المنشآت لاتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالف منها.

وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، إن الفرق المختصة أخذت عينات لتحديد مصدر التسمم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكان وزير الصحة سعد جابر، قرر السبت، إغلاق مطعم في لواء عين الباشا احترازيا، بعد الاشتباه بحالة تسمم واحدة تعود لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

مداهمات ليلية

وداهمت قوة أمنية، فجر الأحد، مستودعات تخزين للطعام في منطقة صافوط، بعد وصول إخبارية بوجود مكان لتحضير الطعام يخالف معايير السلامة والصحة العامة.

وأكد مصدر أمني لـ”العربية.نت” أن الأجهزة الأمنية وبإيعاز من الحاكم الإداري تحركت على الفور إلى مكان تحضير الأطعمة، وصادرت كافة الكميات وتم إتلافها على الفور بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

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تحرك حكومي

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أوعز إلى وزيري المياه والري والصحة للوقوف على حيثيات حادث التسمم الغذائي في منطقة عين الباشا الذي أدى إلى إصابة أعداد كبيرة ووفاة طفل وشاب جراء تناول وجبات غذائية من أحد المطاعم في تلك المنطقة في وقت سابق.

كما قدم خلال اتصال هاتفي مع ذوي الطفل المتوفى تعازي ومواساة الحكومة بهذا المصاب الجلل.

ماذا عن المياه؟!

من جهتها، استبقت وزارة المياه والري، أي اتهامات لها، وأعلنت على الفور صحة وسلامة المياه في تلك المنطقة، وفي جميع مناطق الأردن ومطابقتها للمواصفة الأردنية لمياه الشرب خاصة في منطقة عين الباشا التي أكدتها الفحوصات المستمرة على مدار الساعة من لدن طواقم دائرة المختبرات المركزية لديها بالتعاون مع وزارة الصحة كإجراءات احترازية من خلال الكشف الميداني على مناطق مخيم البقعة منذ 3 أيام والتي أثبتت تطابقها وسلامتها مع المواصفة الخاصة بمياه الشرب.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه إثر ظهور حالات تسمم في منطقة البقعة قامت فرق ميدانية من دائرة المختبرات المركزية لدى سلطة المياه مع فرق وزارة الصحة بإجراء مسح ميداني شامل وجمع عينات مشتركة من مصادر المياه المختلفة ومن الشبكات إضافة إلى مطعم الشاورما وأكدت جميع الفحوصات المخبرية والميدانية مطابقة كل العينات لمواصفة مياه الشرب بما فيها فائض الكلورين الحر.

3 موقوفين

إلى ذلك، وعلى ضوء تسجيل إصابات ووفيات، قرر مدعي عام عين الباشا توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية تسمم 826 شخصا من منطقة البقعة.

وأصدر قرارًا بتوقيف مالك المطعم ومدير الصالة والعامل المسؤول عن الوجبات بعد تقديم 8 شكاوى للادعاء العام في “قضية عرض الشاورما الملغوم”.

ووجه المدعي العام تهمتي التسبب بالإيذاء وتداول مواد مغشوشة (مايونيز) داخل صناعته ومواد غير صالحة للاستهلاك البشري. وقال إن عدد الحالات التي مازالت في مستشفيات المحافظة نتيجة حالات التسمم الأولى بلغ 55 حالة جميعها مستقرة وبحالة حسنة.