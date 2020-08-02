مسؤول يمني: إيران تُعدّل على المناهج الدراسية سعيا لترسيخ وجودها في اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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وقال اليناعي أن ميليشيات الحوثي أجرت مؤخراً تعديلات إضافية على المناهج الدراسية للعام التعليمي الجديد.

كما أضاف أن “هذه التعديلات تخدم إيران التي تسعى لترسيخ وجودها في اليمن عبر التعليم، كما فعلت في لبنان وتفعل حالياً في سوريا.

ولفت اليناعي إلى “مذكرة الاتفاق الموقعة بين وزارتي التربية والتعليم في سوريا وإيران يوم 23 كانون الثاني الماضي، والتي قضت بإشراف إيران على تعديل المناهج الدراسية السورية وطباعتها في طهران، بالإضافة إلى نقل طهران تجاربها في مجالات التخطيط التربوي والمعدات التعليمية والكتب المدرسية والمحتوى التعليمي”.

إلى ذلك حذر من خطورة تعديل المناهج الدراسية وتوظيف محتواها العلمي على مستقبل اليمنيين ككل.

“محاضن وحسينيات إيرانية”

يذكر أن نقابة المعلمين اليمنيين كانت قد حذرت العام الماضي من مواصلة ميليشيات الحوثي تجريف القطاع التعليمي بشكل يعمل على “تحويل المدارس إلى محاضن وحسينيات إيرانية تعلم الطائفية وتعبئ الصغار لتحشدهم لجبهات القتال”.

وقال يحيى اليناعي وقتها إن “آخر خطوات العبث الحوثي بقطاع التعليم كانت قيام الميليشيات بتعميم عدة ملازم “كتب” تحت مسمى دليل الإذاعة المدرسية”.

كما أضاف أنه تم “فرض فقرة يومية في الإذاعة المدرسية يتم اختيارها من خطابات زعيم الحوثيين عبدالملك وملازم شقيقه حسين الحوثي”.