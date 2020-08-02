كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في جناحه بمستشفى (NYP HospitalNew York Presbyterian Hospital)، وذلك استعدادا لإجراء العملية الجراحية المقرر أن يجريها يوم الخميس المقبل، حيث صرح له الأطباء بنقله إلى الجناح الخاص به حاليُا.

كان المستشار تركى آل الشيخ، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، قد سافر إلى نيويورك خلال اليومين الماضيين، في رحله علاج مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

وبمجرد وصول "آل الشيخ" إلى نيويورك تم نقله إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital)، والتي كان يعالج فيها يناير الماضي، بعد إجرائه عده عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة في المستشفى لحين استكمال شفائه.