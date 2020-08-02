كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني.. إيران تسجل أكثر من 200 وفاة جراء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أثناء موجز يومي، رصد 208 وفيات جديدة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 216 وفاة في اليوم السابق.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 2685 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 2548 إصابة أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت في إيران منذ بداية الجائحة إلى 309437 منها 17190 حالة وفاة و268102 حالة شفاء.

ولا يزال 4089 مصابا بـ"كوفيد-19" في إيران بحالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

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وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 2.508 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، ولا تزال محافظتا مازندران ولرستان في الحالة الحمراء، فيما تبقى محافظة قم في حالة الإنذار.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.