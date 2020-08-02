كورونا تصيب من جديد عناصر أمنية في طنجة..10 إصابات!

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأحد، إصابة 10 من العناصر الأمنية، التابعة لولاية أمن طنجة بفيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الإصابات الجديدة تتوزع على المجمع الحسني، ومغوغة، وطنجة المدينة، وبوخالف، والعوامة.
وكانت مدينة طنجة قد سجلت، خلال 24 ساعة الماضية 313 حالة مؤكدة، و109 حالات شفاء، وكذا 7 وفيات.
وتشهد عاصمة البوغاز منذ أزيد من أسبوعين ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس التاجي، بسبب ظهور بؤر صناعية، ومهنية، وكذا عائلية فاقمت الوضع الوبائي في المدينة.
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