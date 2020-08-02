“بعد إصابته بـ”كورونا”.. مستشار جماعي في طنجة يحذر: “الفيروس يتجول بقوة بيننا

حذر حسن بلخيضر، المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأحد، في طنجة، من سرعة انتشار فيروس كورنا بين سكان عاصمة البوغاز.

وقال بلخيضر، المصاب بـ”كوفيد-19″ على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله على كل حال، على الرغم من أخذ جميع الاحتياطات منذ ظهور الوباء، وعلى الرغم من حرصي الشديد على عدم التسبب لغيري في المرض بما أني التقي كثيرا من الناس، إلا أن المرض، وعلى غفلة مني أو من غيري تسرب إلى جسدي، حيث توصلت بإيجابية التحاليل، التي ذهبت استباقيا للقيام بها بعد ظهور أعراض ليلة العيد.

وأضاف بلخيضر “أطلب منكم مزيدا من الحذر، المرض يتجول بقوة بيننا أطلب من الله السلامة والشفاء للجميع”.

وكان بلخيضر قد أصيب بالمرض بعد مخالطته لفردين من أسرته ظهرت عليهما أعراض الفايروس التاجي، قبل يومين، إذ تأكدت إصابتهما بعد إجرائهما لتحاليل مخبرية، ليتم نقلهما إلى المستشفى الميداني في الغابة الديبلوماسية لتلقي العلاج وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة.