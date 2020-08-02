نشرة خاصة.. رياح ورعد وبرد في عدد من الأقاليم

في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية، تغيرا في الطقس ورياحا وبردًا ابتداء من بعد زوال اليوم.
وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، في نشرة خاصة، أنها تتوقع زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بهبات الريح وتساقط البرد اليوم الأحد، من الساعة الثانية بعد الزوال إلى العاشرة ليلا بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم عمالات وأقاليم الحوز، بني ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، ميدلت، إفران، بولمان ومراكش، مشيرة إلى أنها ستكون مصحوبة بهبات رياح وتساقط البرد.
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