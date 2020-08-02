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إصابة أسير فلسطيني ثالث بفيروس كورونا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب أسير فلسطيني ثالث بفيروس المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد.

وذكر الناطق الإعلامي باسم هيئة الأسرى، مجدي العدرا، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت بإصابة أحد الأسرى بفيروس كورونا، ويُدعى نبيل الشرباتي، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال العدرا، أن الشرباتي هو الأسير الفلسطيني الثالث الذي يُصاب بالفيروس، بعد الأسيرين؛ كمال أبو وعر الذي تعافى قبل أيام، ومحمد هزيم.

وأوضح أن نبيل الشرباتي اعتقل قبل نحو أسبوع، وأجري له فحص كورونا قبل يومين، لتتأكد إصابته ويتم نقله للعزل في سجن "رامون" الإسرائيلي.

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وأبدى العدرا، مخاوف من تفشي الإصابة بالفيروس، بين الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقال: "الخطر يهدد المعتقلين الفلسطينيين، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من المرضى وذوي المناعة الضعيفة وكبار السن (..) هناك معتقلين تجاوزت أعمارهم الـ85 عاما".

واختتم: "الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الفلسطينيين من الشوارع والمنازل ويتم نقلهم في مركبات عسكرية غير معقمة ودون إجراء فحوص كورونا (..) استهتار متعمد لنقل العدوى بين المعتقلين".

وتعتقل إسرائيل نحو 4700 معتقل فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 700 مريض و41 سيدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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