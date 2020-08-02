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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: إنجاز تاريخي للإمارات بالإعلان عن تشغيل أول مفاعل نووي سلمي للطاقة النووية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
أبو ظبي - الخليج 365
كتبت صحيفة إماراتية، إنجاز تاريخي آخر لدولة الإمارات، بالإعلان عن تشغيل أول مفاعل نووي سلمي للطاقة النووية، عقب أيام من إرسال أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، في أروع تجسيد للإرادة الصلبة والعمل الدؤوب بتوجيهات للقيادة الرشيدة وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة والأمم العظيمة التي تنظر بتقدير واحترام لا متناهيين لهذه القفزات العلمية في مستقبل الوطن.
وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن بدء الإمارات في التشغيل الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وفق المتطلبات الرقابية وأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، كأول دولة عربية والثالثة والثلاثين عالمياً، يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وبناء اقتصاد مستدام، عبر تأمين 25% من احتياجاتها من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، فور تشغيل محطات المفاعل السلمي الأربع.
وقالت " نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وبكفاءات وطنية أثبتت قدرتها في المجالات البحثية والعلمية، منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي في عام 2009، والذي عمل بشكل وثيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة في المجال، وبالتعاون مع شركائنا في كوريا الجنوبية، وتحت إشراف مباشر للهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي تعتبر الجهة الرقابية المستقلة للأنشطة النووية في الدولة ".
واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول : " اختباراتٌ عدةٌ متبقية، وستكون المحطة الأولى جاهزة لإنتاج أول ميجاواط من الكهرباء بشكل آمن وموثوق وصديق للبيئة، فيما يتسارع الإنجاز في المحطات الأخرى، لتشكل «براكة» محطة فخر واعتزاز، وأنموذجاً لرؤية الإمارات بالاستثمار في الإنسان والعلم، ونجاح رهانها على أبنائها لصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة "
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