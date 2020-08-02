شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: انخفاض قياسي في أعداد إصابات كورونا اليومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2533 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240081 حالة.



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1357 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 278835 حالة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2917 حالة وفاة.

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