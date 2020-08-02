إعصار أيساياس يستعيد شدته ليضرب فلوريدا

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متوقع أن تستعيد عاصفة أيساياس شدّتها وأن تصبح مجددًا إعصارًا يضرب سواحل فلوريدا، واضعًا أجهزة الطوارئ تحت الاختبار في ولاية مضررة جدًا بكورونا.

ميامي: تستعدّ ولاية فلوريدا الأميركية الأحد للإعصار أيساياس الذي تسبب بتساقط أمطار غزيرة في جزر باهاماس السبت قبل أن يتراجع إلى عاصفة استوائية.

توقع العلماء أن أيساياس يمكن أن يستعيد شدّته وأن يصبح مجددًا إعصارًا لدى وصوله إلى سواحل فلوريدا حيث سيضع أجهزة الطوارئ تحت الاختبار في إحدى الولايات الأكثر تضررًا من وباء كورونا في الولايات المتحدة.

من الدرجة الأولى

تسبب أيساياس الذي تراجع من إعصار من الدرجة الأولى إلى عاصفة استوائية مساء السبت، برياح قصوى بلغت سرعتها 110 كلم في الساعة فوق مضيق فلوريدا.

وأشار المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي، إلى أن العاصفة ستتفاقم وستصبح مجددًا إعصارًا خلال الليل مع اقترابها من جنوب شرق فلوريدا قبل التقدم نحو الساحل الشرقي لشبه الجزيرة. وتواجه المنطقة أمطارًا غزيرة جدًا صباح الأحد.

وقال رون دوسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، مساء السبت: "سنبدأ برؤية تأثيرات العاصفة هذا المساء، ثمّ بالطبع غدًا ومساء غد". وأشار إلى أن مقاطعة بالم بيتش أوصت بإخلاء المنازل بشكل طوعي.

قال المركز الوطني للأعاصير: "رغم أن أيساياس ضعُف بعد مروره على جزيرة أندروس (في باهاماس)، يُفترض أن يشتدّ مساء السبت وصباح الأحد عندما سينتقل فوق المياه الدافئة في مضيق فلوريدا وتيار الخليج".

أضاف المركز أن أيساياس يُفترض أن يبقى إعصارًا حتى الاثنين، ليتراجع تدريجيًا مساء الاثنين والثلاثاء.

ناسا تتابع

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنها تتابع من كثب العاصفة التي قد تؤخر عودة كبسولة "سبايس اكس" المأهولة إلى كوكب الأرض، بعد شهرين من انطلاقها في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية.

يُفترض أن تعيد مركبة "كرو دراغون" رائدي فضاء بعد ظهر الأحد وستهبط قبالة فلوريدا في خليج المكسيك إذا كانت الأحوال الجوية تسمح بذلك.

وعند الساعة 23,34 ت غ، بدأت الكبسولة عملية مغادرة محطة الفضاء الدولية لتهبط الأحد في خليج المكسيك نحو الساعة 18.41 ت غ، بحسب وكالة الفضاء الأميركية.

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وتم الإبقاء على موقع قبالة سواحل مدينة بنساكولا بشمال فلوريدا للهبوط مع بديل قبالة مدينة بنما إذا كان البحر هائجًا أو الرياح عاتية.

وغرقت طرقات بالوحول وانقطعت خطوط توتر عالٍ واقتُلعت أشجار ونباتات وغمرت المياه منازل كثيرة... وتسبب الإعصار منذ الخميس بأضرار كبيرة في بورتوريكو المنطقة التابعة للولايات المتحدة وفي جمهورية الدومينيكان فضلًا عن باهاماس.

اختبار في زمن كورونا

وأعلن الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا الجمعة حال الطوارئ في المقاطعات الواقعة على الساحل الشرقي للولاية، من ميامي-ديد إلى ناساو، الأمر الذي وافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت ما يسمح بتوفير الموارد.

كتب دوسانتيس في تغريدة: "ذلك سيساعد ولايتنا على الاستجابة سريعا لأي أضرار مرتبطة بالعاصفة".

ويأتي الإعصار في وقت تواجه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة ازدياد عدد ضحايا كورونا.

وسجلت فلوريدا السبت 179 وفاة نتيجة الفيروس في يوم واحد، في تراجع طفيف بعد الأعداد القياسية التي سُجّلت في الأيام الأخيرة (257 الجمعة و253 الخميس و216 الأربعاء و186 الثلاثاء).

وأحصت أكثر من 480 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء، متجاوزة بذلك الحصيلة في نيويورك التي لطالما كانت بؤرة الوباء في البلاد في الربيع، وتحلّ بعد كاليفورنيا التي لديها عدد سكان أكبر بمرتين من عدد سكان فلوريدا.

بسبب الأحوال الجوية السيئة، أغلقت الولاية مراكز إجراء فحوص كورونا التي غالبًا ما تُقام في خيم، تحسّبًا لوصول الإعصار. وستبقى مفتوحة، مراكز اجراء فحوص الكشف عن الوباء في المقاطعات.

وقال رئيس بلدية ميامي فرانسيس سواريز عبر شبكة "سي أن ان"، "عندما سنستأنف إجراء الفحوص، يُرجح أن نلاحظ ارتفاعًا في عدد الإصابات".

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