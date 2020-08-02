شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب مرشح مستقبل وطن بالجيزة يزور أسقف أكتوبر وأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأنبا دوماديوس، أسقف أكتوبر وأوسيم وتوابعها، النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في محافظة الجيزة، وتم خلال اللقاء استعراض كافة المستجدات الخاصة بالشأن المصري، وقدم المرشحون خلال اللقاء أنفسهم، ودارت أحاديث متعددة حول مجلس الشيوخ ودوره خلال الفترة القادمة.

وقال أحمد دياب، المرشح بحزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالجيزة، أن الوحدة الوطنية ثابتة بمصر على مدار بروابط قوية من الأخوة والمحبة ومنظور وطني من التسامح والشراكة الكاملة بعيداً عن التمييز، مؤكدا أن الدولة لا تنظر لأبنائها وفقاً لأي منظور سوى منظور وطني يعلي قيم المواطنة وعدم التمييز والتسامح والشراكة الكاملة في الوطن، معربا عن احترامه للكنيسة المصرية تحت قيادة قداسة البابا توا ضروس الثاني كشخصية وطنية كان لها دور بارز خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى ان مصر تشهد حالياً حالة تنموية شاملة تهدف إلى تغيير الواقع نحو مستقبل أفضل في جميع نواحي الحياة تترسخ فيه قيم ومبادئ التعايش المشترك وبما يؤدي إلى تغيير الصورة حول مصر على الساحة الدولية.

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أحمد دياب يزور أسقف أكتوبر وأوسيم