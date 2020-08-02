شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام يتعهد لأهالى الجيزة بتنفيذ برنامجه الانتخابى فى مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد عادل إمام عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، ومرشح مجلس الشيوخ فردي الجيزة عن ثقته في وعي أبناء محافظة الجيزة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن البلاد شهدت طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة على عدة مستويات سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا وهو ما تسبب في وجود طفرة كبيرة بمختلف المجالات في مصر، ويدفع الجميع لمحاولة البناء ومواصلة هذا المشوار للوصول في النهاية إلى نتيجة مرضية لكل أفراد الشعب ويشعرون بها وبالتغيير الذي يحدث، من أجل وضع الدولة في المكانة التى تليق بها.

وفي نفس السياق، أعلن محمد عادل إمام تمسكه بتنفيذ كل بنود برنامجه الانتحابي من أجل تحقيق مصلحة الأفراد وذلك خلال لقاءاته بمجموعات كبيرة من الأهلي وأبناء محافظة الجيزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك مؤكدا لهم أن مصالحهم الشخصية جزء لا يتجزأ من مصالح البلد العليا والعمل العام، وجاء برنامجه كالتالي..

1- دعم مؤسسات الدولة الوطنية وهو واجب وشرف في مواجهة التحديات الخطيره التي تواجه الدولة المصرية.

2- دعم برامج الدولة التنمية الاقتصادية والعمل من خلالها لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة الجيزة.

3- تعزيز المشاركة المجتمعية في قطاعات النظافة وحماية البيئة والتعليم والصحة من خلال العمل داخل مبادرات الدولة وأيضا عمل مبادرات من خلال مقرات الحزب المختلفة لخدمة أهالي الجيزة في كل منطقة.

4- دعم وتمكين المرأة للمشاركه في الحياة السياسية.

5- دمج وتأهيل الشباب للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية وخدمة المجتمع.

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6- تعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تنمية الأقتصاد من خلال توفير دراسات جدوى للمشاريع ودعم الشباب في توفير التمويل والتوجيه من خلال مبادرة الدولة وتوجه الحزب للمشاركة في تنمية الاقتصاد المصري.

7- توفير برامج مجانية لتأهيل قادة المجتمع للمجالس المحلية.

8- اتاحة فرص عمل وتوظيف لأبناء الدائرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومع القطاع الخاص.

9- التصدي للعشوائية وتشويه وجه المجتمع بالعمل مع أجهزة الدوله المختلفة لتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

10- التصدي للاساءة للدين واستخدامه في الوصول لأهداف مختلفة عن طريق نشر الوعي المجتمعي بضروره فصل الدين عن السياسية.

11- الاستماع للمقترحات والتواصل المستمر مع أبناء دائرة الجيزة من خلال استمرار عمل المقر الرئيسي والمقرات الفرعية وسيتم تعزيز فريق العمل بمزيد من الخبرات والتخصصات.

12- دعم وتزكية وتبني خدمات ومطالب أبناء دائرة الجيزة - العامة والخاصة - المشروعة لدى المسئولين ولدى كبار رجال الأعمال.

13- دعم متحدي الاعاقة من ذوي الهمم بكل السبل المادية والمعنوية.