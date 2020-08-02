أنس الباز يكشف جنس طفله الأول ويشارك الفرحة مع جمهوره – فيديو

أعلن الممثل المغربي، أنس الباز، أمس السبت، أنه ينتظر مولودة أنثى من زوجته سارة، مشاركا جمهوره الطريقة، التي استقبلا بها الكشف عن جنس الجنين.
وأقام الباز وزوجته، سارة، احتفالا للكشف عن جنس طفلهما الأول، مشاركين متتبعيهما مقطع فيديو، وثق للحظة معرفتهما أن جنس الجنين أنثى، ورد فعلهما تجاه ذلك.
وكان الباز قد أعلن، وزوجته خبر الحمل للمرة الأولى في بداية شهر يوليوز الماضي.
ويرتقب أن يعيش بطل فيلم “كازا نيكرا” الشهير، إحساس الأبوة بعد أزيد من 3 سنوات على ارتباطه بسارة، بعد قصة حب خلقت الحدث.
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