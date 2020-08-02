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شهد حي سيدي عبد لله في طنجة، مساء أمس السبت، هجوم عصابة مدججة بالسيوف على سكان المنطقة، ما تسبب في إصابات خطيرة في صفوف بعض شباب الحي.
وحسب ما صرح به احد سكان الحي لموقع “اليوم24″، أن هذه العصابة كانت تتردد بين الفينة، والأخرى على الحي، من أجل عمليات كريساج، ليخلف هذا الحادث 5 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف السكان.
وأضاف المصدر ذاته، أن سكان الحي وضعوا، أكثر من مرة، شكايات حول عمليات كريساج في حيهم، ولكن من دون مجيب.
كانت هذه تفاصيل خبر في ثاني أيام العيد..هجوم عصابة مدججة بالسيوف على حي في طنجة يخلف 5 إصابات – فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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