الفنانة نرجس الحلاق تكشف حملها

كشفت الفنانة نرجس الحلاق، يوم أمس السبت، خبرا فاجأ متابعيها، إذ أعلنت حملها لأول مرة، عبر صورة تظهر ذلك.

وأكدت الحلاق، التي تستقر في كندا لدراسة الإخراج، أنها تنتظر مولودها الأول، من خلال التعليق، الذي أرفقته لصورتها، حيث كتبت فيه: “اللهم إني أستودعك جنيني، الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله، اللهم احفظ ابنتي لوالديها واحمها، وأتم حملي على خير” .

وفي قناتها في يوتوب كشفت الحلاق تفاصيل حملها، حيث قالت إنها في شهرها السادس، وتنوي الاحتفال بعقيقة ابنتها في المغرب.

واستغلت نرجس فترة إقامتها في كندا من أجل دخول عالم اليوتوب، حيث أصبحت تشارك يومياتها عبر قناتها فيه.