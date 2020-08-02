شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى، نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المدنيين في مدينة حيس جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية في حيس، بأن المليشيات الحوثية أطلقت من مناطق سيطرتها نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا على منازل المواطنين الواقعة في المدينة. Advertisements وأضافت المصادر، أن نيران أسلحة الحوثي انهالت على منازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري مما تسبب في إثارة رعب وخوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة دون اكتراث لقداسة أيام عيد الأضحى المبارك، مما أحرمت المدنيين فرحة الاحتفال وممارسة طقوس فرحة العيد.

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