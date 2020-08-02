سفير البحرين يهنئ الإمارات بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي

الأحد 2 أغسطس 2020

أعرب الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة ، عن خالص التهاني لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة براكة متمثلا في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.



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وأشاد السفير في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية بنا بهذه الخطوة المباركة، ووصفها بأنها إنجاز مهم نحو إنتاج طاقة نظيفة، فالإنجاز الذي تم بمشاركة فاعلة من الكفاءات الوطنية الإماراتية التي ترجمت رؤية القيادة الحكيمة إلى واقع نفتخر به اليوم كعرب أمام العالم، لاسيما أن هذا الإنجاز يأتي بعد فترة قليلة من نجاح إطلاق "مسبار الأمل" أول مسبار عربي ينطلق الى المريخ.

وأعرب عن اعتزازه وتقديره بما تم تحقيقه على أرض الواقع والذي يمنح أبناءنا الحافز والدافع القوي للمضي قدما في إكمال باقي المهمة بنفس الإصرار والعزيمة، متمنيا لدولة الامارات المزيد من النجاح والتقدم والازدهار وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة عالميا.