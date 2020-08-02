شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تواصل إشعال جبهة الساحل الغربي باصطياد رؤوس قيادات وأفراد الحوثيين والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 واصلت قناصة القوات المشتركة، إشعال جبهة الساحل الغربي بإصطياد رؤوس قيادات وأفراد مليشيات الحوثي في جبهات القتال.

Advertisements وتمكنت قناصة القوات المشتركة من اصطياد خمسة من قيادات وأفراد المليشيات في جبهات القتال بعد عملية رصد لتحركات الحوثيين. هذا وكانت قناصة القوات المشتركة قد تمكنت خلال الأيام الماضية من اصطياد عشرات من العناصر والقيادات الحوثية الذين يستهدفون المدنيين والأحياء السكنية في مختلف مناطق الساحل الغربي.

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