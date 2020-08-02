شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على المدنيين في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 أطلقت قناصة مليشيات الحوثي نيران أسلحتها على المدنيين في القرى السكنية بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مصدر محلي في الدريهمي، إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها القناصة على المواطنين في القرى السكنية بشكل مباشر. Advertisements وأضافت المصادر، أن نيران الحوثيين خلقت حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين الابرياء في المديرية. وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب أعمالها الإجرامية بحق أبناء محافظة الحديدة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لتحرمهم فرحتهم

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