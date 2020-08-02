شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الداخلية الهندي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه في تغريدة اليوم الأحد عن إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزير القول في التغريدة " فور شعوري بأعراض فيروس كورونا، خضعت للاختبار وجاءت النتيجة إيجابية". Advertisements وأضاف: "صحتي بخير، ولكن جرى نقلى للمستشفى بناء على نصيحة الأطباء. أطالب جميع من خالطوني خلال الأيام القليلة الماضية أن يعزلوا أنفسهم ويخضعوا للفحص". ويشار إلى أن الفيروس أودى بحياة وزير من ولاية أوتار براديش. فقد توفي صباح اليوم كمال راني فارون / 62 عاما/ بمعهد سانجاي غاندي للعلوم الطبية في لوكناو.

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