شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات فى طرابلس للمطالبة بخروج المرتزقة الأجانب والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 شهدت منذ قليل العاصمة الليبية طرابلس، تظاهرات حاشدة للمطالبة بخروج المرتزقة الأجانب، وضد انفلات الميليشيات.

يشار إلى أن الليبيين كانوا قد نددوا بالأجندة التركية ومحاولات احتلال ليبيا بالميليشيات والإرهاب وزرع الفوضى فى بلادهم، مؤكدين أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يواصل إرسال المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس لمساندة ميليشيات الوفاق، التى يرأسها الإخوانى فايز السراج فى محاربة الليبين والجيش الليبى.

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