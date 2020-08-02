حاكم أم القيوين: تشغيل المفاعل يعكس المكانة العلمية لأبناء الإمارات

الأحد 2 أغسطس 2020

هنأ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، الامارات و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات الوفي بمناسبة تشغيل أول مفاعل نووي سلمي للطاقة النووية وفق أرقى معايير السلامة والجودة والذي تديره مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.



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وأضاف أن هذا الحدث يأتي في إطار الأهداف الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الطاقة وبناء القدرات البشرية المواطنة وتوفير طاقة آمنة وصديقة للبيئة وفق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة وفي إطار الاستراتيجية العامة التي تنتهجها الدولة في مجال الطاقة والبحوث العلمية والفضاء ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد حاكم أم القيوين بالقدرات الوطنية المشغلة لهذا المشروع الذي يعد مثالاً متميزاً على الدور الذي يقومون به في شتى المجالات ويعكس المكانة العلمية الرفيعة لأبناء الإمارات.