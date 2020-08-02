شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 يوليو 2020م في قسم الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 91 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 61 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 80 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 35 مريضًا، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.