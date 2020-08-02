شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تتجاوز 100 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الفلبين اليوم الأحد 5032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليتجاوز إجمالي حالات الاصابة 100 ألف حالة، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه الفرق الطبية من أن البلاد تخسر المعركة الآن ضد فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 2059 حالة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الاصابة بلغ 103 آلاف و 185 حالة. وكانت الفرق الطبية قد أرسلت خطابا للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس السبت، طالبت فيه بفرض إجراءات إغلاق لمدة أسبوعين في ظل جهود الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد من خلال تخفيف القيود المفروضة في أنحاء البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تتجاوز 100 ألف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.