شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات طينية وفيضانات في المنطقة الوسطى بكوريا الجنوبية اليوم الأحد، مما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل.

وذكر مركز قيادة مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أنه حتى ظهر اليوم، توفي خمسة أشخاص وفقد اثنان وأصيب أربعة بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة العاصمة وإقليمي شونجشيونج وجوانجون.

وتسببت الأمطار الغزيرة في نزوح 18 شخصا في إقليم جانجون وانهيارات طينية على الطرق والسكك الحديدية في إقليم نورث شونجشيونج، مما أدى إلى وقف خدمات القطارات وإغلاق الطرق.