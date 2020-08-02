شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: ليس هناك سبب لتأجيل انتخابات هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن بومبيو القول إنه يجب على سلطات هونج كونج إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ليوم السادس من سبتمبر، وهو الموعد المقرر في الأساس.
وأضاف بومبيو في بيان له: "ليس هناك سبب مناسب لمثل هذا التأجيل الطويل"، موضحا أن "هذا الإجراء المؤسف يؤكد أن بكين لا تعتزم الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها لشعب هونج كونج والمملكة المتحدة بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك، تلك المعاهدة المسجلة لدى الأمم المتحدة، والقانون الاساسي".
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