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صحة الرصافة تعلن تسجيل اعلى معدلات شفاء منذ ظهور جائحة كورونا

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اعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، الاحد، عن تسجيل اعلى معدلات شفاء منذ ظهور جائحة بـ 617 حالة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الدائرة حققت اعلى معدلات شفاء بالرصافة منذ ظهور الجائحة باكتساب 617 حالة الشفاء من الفيروس اليوم بنسبة 78,9%".

واوضحت أن "حالت الشفاء توزعت بواقع 123 حالة بمدينة الصدر والباقي موزع على المناطق التالية: (الامين، الغدير، بغداد الجديدة، الطالبية ساحة 83، الشعب، حي اور، البنوك، القريعات، شارع فلسطين، باب المعظم، المدائن، النهروان، بسماية، السيدية، البياع، الدورة، صحة ديالى)".

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