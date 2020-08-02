صحة الرصافة تعلن تسجيل اعلى معدلات شفاء منذ ظهور جائحة كورونا

اعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، الاحد، عن تسجيل اعلى معدلات شفاء منذ ظهور جائحة كورونا بـ 617 حالة.
واوضحت أن "حالت الشفاء توزعت بواقع 123 حالة بمدينة الصدر والباقي موزع على المناطق التالية: (الامين، الغدير، بغداد الجديدة، الطالبية ساحة 83، الشعب، حي اور، البنوك، القريعات، شارع فلسطين، باب المعظم، المدائن، النهروان، بسماية، السيدية، البياع، الدورة، صحة ديالى)".
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