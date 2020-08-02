قيادي صدري بشأن الاعتداء على الطفل: لا يجوز تعميم الاساءة وتشويه صورة الاجهزة الامنية

انتقد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الاحد، تعميم الاساءة وتشويه صورة الاجهزة الامنية، مشدداً على أن الاعتداء على أي شخص أمر مرفوض بكل المقاييس الانسانية والتقاليد العسكرية.

وقال الزاملي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما قامت به مجموعة منحرفة من قوات حفظ النظام من اعتداء مشين بحق أحد الأشخاص أمر مستهجن ومرفوض بكل المقاييس الانسانية والاعراف والتقاليد العسكرية"، مبيناً ان "هذا لا يمثل نهج المؤسسة الامنية والعسكرية التي قدمت التضحيات والقرابين من أجل حماية العراق ومقدساته والدفاع عن العراقيين جميعا".

وأضاف الزاملي "أما تشويه صورة الاجهزة الامنية والتعدي عليها والنيل منها ومحاولة اضعافها وتعميم الاساءة على جميع المنتسبين أمر مستهجن وغير مقبول"، لافتاً إلى ان "هذا لا يصب في مصلحة العراق في ظل انتشار العصابات والمليشيات المسلحة وعمليات الابتزاز والخطف والاغتيالات وتهريب المخدرات والنفط وغيرها".

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وأوضح الزاملي ان "وجود الخلايا النائمة لتنظيم داعش الارهابي تحتاج إلى وجود قوات أمنية شجاعة وقوية ومتماسكة قادرة على أن بسط سلطة الدولة وأن تدافع عن الناس بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم"، مشيراً إلى ان "مهمة القائد العام للقوات المسلحة هو بناء المؤسسة العسكرية بناءاً سليماً وتنقيتها من المسيئين واختيار القادة والآمرين بشكل جيد بعيداً عن الولاءات والضغوط الحزبية والميولات العشائرية والمناطقية والعلاقات المادية".

وتابع الزاملي ان "الحفاظ على المؤسسة يتم من خلال التدريب والتوجيه والمراقبة والمتابعة وعدم السماح بتكرار الاخطاء التي تسيء إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية"، مؤكداً إنه "ليس الانجاز أن نكشف مرتكبي الاخطاء والمخالفات وإنما الانجاز ان نمنع من ارتكابها وهذا واجب القائد العام للقوات المسلحة".