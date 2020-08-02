محافظ النجف يوجه بمحاسبة ضباط ومنتسبي السيطرات الخارجية المتهاونين بعملهم

وقال الياسري في بيان نقله مكتبه الاعلامي وتلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الياسري وجه قائد شرطة المحافظة بمحاسبة بعض ضباط ومنتسبي السيطرات الخارجية المتهاونين في اداء عملهم".

ونقل البيان عن الياسري قوله، إن "الجهود التي بذلها منتسبي السيطرات في الفترة الماضية يجب ان لا تذهب سدى بسبب عدم تطبيق البعض من الضباط والمنتسبين لعملهم بصورة صحيحة وتطبيقهم قرارات خلية الازمة".