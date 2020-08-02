العامري يرحب بإجراء الانتخابات المبكرة ويقترح موعداً جديداً لها

رحب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، بإجراء الانتخابات المبكرة، مقترحاً موعداً جديداً لها في نيسان من العام المقبل.
وقال العامري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نرحب بإجراء الانتخابات المبكرة، ونعتقد أن الوقت الأفضل لها هو بداية شهر نيسان المقبل من العام 2021".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، الجمعة، عن تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، الجمعة، عن تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
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