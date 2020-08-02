العامري يرحب بإجراء الانتخابات المبكرة ويقترح موعداً جديداً لها

وقال العامري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نرحب بإجراء الانتخابات المبكرة، ونعتقد أن الوقت الأفضل لها هو بداية شهر نيسان المقبل من العام 2021".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، الجمعة، عن تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

