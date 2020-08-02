شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تعرب عن تضامنها مع السودان إثر انهيار سد "بوط" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن تضامنها مع جمهورية السودان الشقيقة إثر حادث انهيار سد "بوط" بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، مسفراً عن تدمير مئات المنازل.



أكد البيان على وقوف مصر جنباً إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، من منطلق الروابط الأخوية التى تربط شعبي وادي النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التى تجمع البلدين.

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