عمليات شرطة أبوظبي تستقبل 26 ألف مكالمة خلال عيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقي مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي أكثر من 26 ألف مكالمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر رقم الطوارئ 999 على مستوى مدن أبوظبي والعين والظفرة.



وأكد العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في غرفة العمليات ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

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ودعا العميد المسكري أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها في جميع الأوقات.

مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال كافة المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.