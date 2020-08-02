الجيش الليبي: جاهزون للتصدي لأي هجوم من قبل مرتزقة تركيا على سرت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن ‏الجيش الوطني الليبي، عن جاهزيتهم للتصدي لأي هجوم من قبل مرتزقة تركيا على سرت.

Advertisements ونقلت شبكة سكاي نيوز عربية، عن مصادر عسكرية ليبية، قولها إن تظاهرات في طرابلس للمطالبة بخروج المرتزقة الأجانب وضد انفلات الميليشيات. وأكدت ‏مصادر عسكرية ليبية، وقوع خلافات واشتباكات بين الميليشيات الموالية لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا والميليشيات الموالية لقائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للوفاق أسامة الجويلي.

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