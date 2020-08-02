شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد الانتهاء من الرمي يتوجه ضيوف الرحمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى استعدادا للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.